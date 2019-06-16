الاستخبارات تقبض على إرهابي ينتمي لما تسمى ولاية ديالى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن القبض على إرهابي ينتمي لما تسمى ولاية ديالى.

وقالت المديرية في بيان ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء ٧٤ واثر معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على أحد الارهابيين الذين ينتمون لما تسمى ب‍ولاية ديالى”.

واضاف ان “المعتقل شارك بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية في المحافظة وخارجها قبل التحرير”، مشيرا الى انه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

ذكر ان الاستخبارات العسكرية تنفذ بين فترة واخرى عمليات تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم “داعش”، حيث تتمكن من اعتقال وقتل عدد منهم واحباط مخططاتهم الارهابية.