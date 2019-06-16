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البرلمان يحدد موعد جلسة لإستكمال الحكومة العراقية

حدد مجلس النواب العراقي في الجلسة الاعتيادية التي عقدها يوم السبت موعدا للتصويت على ما تبقى من مناصب وزراء شاغرة في الحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقال مصدر نيابي ان رئيس مجلس النواب اعلن ان جدول الاعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي.

واضاف المصدر ان مجلس النواب رفع جلسته الى يوم ٢٢-٦ – 2019 الساعة ١١ صباحاً.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا بحكومة عبد المهدي.

ولاتزال 3 حقائب في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شاغرة رغم مرور اكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.

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