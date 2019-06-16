السفير الامريكي بأول اجتماع له مع بارزاني يبلغه امرا بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد

التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم السبت في صلاح الدين، ماسيو تولير، السفير الأمريكي الجديد في العراق.

وذكر بيان صادر عن مكتب زعيم الحزب انه “خلال اللقاء الذي حضره ستيف فيكن القنصل الأمريكي في أربيل، هنأ الرئيس بارزاني، السفير الأمريكي الجديد في العراق بمناسبة تسنمه مهام عمله الجديد، وتمنى له النجاح”.

واضاف البيان ان “السفير الأمريكي عبر عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في ترسيخ الإستقرار وحل المشكلات وتقوية العلاقات الثنائية بين كوردستان وأمريكا، كما ثمن عالياً جهود سيادته في مجال تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد، معلناً أن بلاده تعتبر تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد تصب في خدمة مصالح الجانبين وإستقرار العراق والمنطقة”.

وفي ذات اللقاء، جرى بحث تقدم العملية السياسية في الإقليم والأوضاع السياسية وآخر المستجدات والمتغيرات في المنطقة، حسب البيان.

وفي محور آخر من اللقاء تم التطرق الى تهديدات الفكر المتطرف وإرهابيي داعش وسبل التصدي لداعش وسبل قلعه بشكل جذري، كما في البيان.

وعلى صعيد مواز استقبل بارزاني ايضا، مارتن جيكر، نائب وزير التنمية والتعاون الإقتصادي الألماني والوفد المرافق له.

وعبر بارزاني عن “شكره للحكومة والشعب الألمانيين للمساعدات والدعم الذي تم تقديمه لقوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد داعش الإرهابي. واصفاً ذلك الدعم بالفاعل والمؤثر الكبير على تغيير التوازن الميداني في الحرب ضد داعش”.

من جانبه عبر نائب الوزير الألماني عن إرتياح بلاده، حيال تحسن العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

وفي محاور أخرى في اللقاء جرى التطرق الى العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا، والأوضاع والمتغيرات السياسية في المنطقة.