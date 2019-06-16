العراق يفقد (400 ك.ف) من الطاقة بسبب عارض و انخفاض بتجهيز بغداد بالكهرباء

اعلنت وزارة الكهرباء يوم السبت عن انخفاض تجهيز الطاقة لمناطق في العاصمة بغداد اثر تعرض المنظومة الوطنية الى انخفاض في الانتاج بسبب خروج خط نقل عن الخدمة.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم ان منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت الى انخفاض بكميات الانتاج الى النصف، بسبب خروج خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (شمال بغداد – شرق بغداد)(٤٠٠ ك.ف)، جراء عارض فني، الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت الموافق ١٥ /٦/ ٢٠١٩، ما أدى الى انفصال الوحدات التوليدية في محطات (واسط الحرارية، والرميلة الغازية، والرميلة الاستثمارية، وشط البصرة الغازية، والصدر الغازية، والمنصورية الغازية، والديوانية والخيرات الغازيتين)، بعد ان بلغ توليد المنظومة قبل الانفصال الى (١٧٨٠٠) ميغاواط.

واشار البيان الى انه فور حدوث العارض تمكنت الكوادر الوطنية من السيطرة على الوضع والحيلولة دون تعرض منظومة الكهرباء الوطنية الى التوقف التام، بعد ان تم عزل العارض وإعادة ربط الوحدات التوليدية المذكورة، لعودة الانتاج الى وضعه الطبيعي خلال الساعتين المقبلتين.

واضاف البيان ان وزير الكهرباء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب حدوث الحالة، وتشخيص المقصرية لتلافي حدوثها مستقبلا.