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القاضي مدحت المحمود: المحكمة الاتحادية العليا ترفض المساس بالعمل الصحفي

جددت المحكمة الاتحادية العليا دعمها لحرية العمل الصحفي في العراق، لافتة إلى سعيها لحماية حرية الرأي وفقاً للدستور.

وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، إن “المحكمة الاتحادية العليا تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وتتمنى لها المزيد من التألق والنجاح”.

وأضاف المحمود، أن “القضاء الدستوري في العراق -ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا- يدعم حرية العمل الصحفي، ويرفض أي مساعي للمساس بها”.

وأشار، إلى أن “السعي مستمر لحماية حرية الرأي وفق ما نص عليه الدستور العراقي والمواثيق الدولية المعنية بالحريات العامة”.

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