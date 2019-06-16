(بالوثيقة) امر بالقبض على محافظ كركوك بالوكالة بتهم فساد واهدار المال العام

أصدرت محكمة تحقيق كركوك امراً بالقبض على محافظ المدينة بالوكالة راكان الجبوري .

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) ، اليوم الاحد ، أفادت بصدور امر القبض على الجبوري منذ الاربعاء الماضي . كما اشارت هذه المعلومات الى ان أمر المحكمة صدر بحق محافظ 16 اكتوبر على كركوك في تهم فساد واهدار مئات الملايين من الدنانير العراقية من قبله وحاشيته منذ توليه منصب المحافظ بالوكالة بعد احداث 16 اكتوبر/تشرين الاول في كركوك.مشيرة الى ان “الجبوري توجه الى بغداد عقب معرفته بقرار المحكمة” .

بدوره ، أكد النائب السابق في البرلمان العراقي عن مدينة كركوك شاخوان عبدالله ، هذه المعلومات ، بالقول ان “امر القبض على الجبوري صدر قبل 4 أيام من قبل محكمة كركوك”.

موضحاً ” بالاضافة لتهم الفساد هناك مجموعة ملفات اخرى يُتهم فيها الجبوري .