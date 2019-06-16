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بيان ..إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف..روحوا شوفوا من الدلالين !!!

الدكتور حيدر العبادي … غريب منك هذا جدا ً

يبدي #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف إستغرابَه الشديد جدا ً للتصريحات التي أدلى بها قبل أيام الدكتور حيدر العبادي العضو في منظمة حقوق الإنسان في العراق( لندن 1982) و رئيس الوزراء السابق متهما ً الحشدَ الشعبي بالفساد…

ربما يحق له أن يرضي بها جهات معينة بها ، فهذا شأنه ، بعد أن فشل في تولي ولايته الثانية …. أما أن يتهم الحشد الشعبي كله بالفساد ، و هو الذي حمى عرضَه و أعراض العراقيين … الذين لولاهم و لولا موقف المرجع السيستاني … لهرب و هو جماعته إلى لندن طالباً اللجوء مرة ثانية … إن استطاع أن يخرج … و ربما يستطيع بمساعدة من أيدوه لتولي منصبه الذي زال ، كما يزول منصب غيره …

1- يقول أطلب ُ .؟.. يطلب مِن مَن ؟ و هو كان رئيس الدولة التنفيذي ..

2- العبادي دخل الوزارة و خرج منها و لم يكشف و لا فاســـــــــــــــــــدا : اُكرر و لا فاسدا ً واحدا ً على الإطلاق … و قد أيدته المرجعية الدينية العملاقة ، و طالبته ، بالإسم أن يضرب بيد ٍ من حديد ، و أنّى له ذلك و هو الحزبي ، الذي تعلم على المناورات ، و المحاصصات ، و اللف و الدوران .. و معروف أنه متردد منذ ان كان في لندن ، كما نعرفه …

3- هو هاجم الحشد الشعبي كله … و الإطلاق باطل كما يقول المناطقة…

4- لم يذكر من هو الفاسد ، بالإسم ، من الحشد الشعبي ،… و يقول روحوا شوفوا الدلالين ؟ ماذا نسألهم ؟ ماذا نشوف ؟ !

5- لم يقدم الأدلة ، بل و لا دليــــــلا ً واحدا ً ، بل قال قولته المضحكة ( روحوا شوفوا ) … هل هذا منطق رئيس وزراء العراق … أي مستوى كان يحكم به هذا البلد العريق ..

6- كان العبادي هو قائد الجيش الشعبي ، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة … فأين كان خلال الأربع سنوات الماضية … هل كان يعلم بالفساد ؟ ام لم يعلم ؟ ..

7- إن كان يدري بالفساد … فتلك مصيبة ٌ ..لأنه لم يكشفه عندما كان رئيس السلطة التنفيذية … قولا ً و فعلا ً و قوة ” و تنفيذا ً ….

8- و إن كان لا يدري عندما كان هو المسؤول الاول و قائدهم … فالمصيبة ُ أعظم ُ ..

9- ننصح العبادي ، وهو مطلبنا القديم ، الجـــــــــديد ، أن يكشفَ الفاسدين ، بالأسمــــــــاء ، نعم بالأسمـــــــــــــــاء مع الوثائق ، سواء كانوا ، شيعة ، أو سنة ، أو أكرادا ً ، و أن لا يصرح ( روحوا شوفوا) … فهذا مخجل جدا ً أن يسجل في تاريخ العراق أن رئيسا ً لوزراء العراق يقدم الدليل القانوني لإدعائه بـ ( روحوا شوفوا ) من الدلالين …!! .

رابط حديث العبادي للتوثيق :

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#الدكتور_صاحب_الحكيم

المنسق العام لـ#إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

حزيران 2019

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