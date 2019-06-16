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صراع سني – سني يؤجل حسم منصب في البرلمان العراقي الى اشعار اخر

اخفق مجلس النواب العراقي خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها اليوم السبت في تسمية رئيس للجنة النزاهة النيابية والمخصص للمكون السني وفق المحاصصة المعمول بها في توزيع المناصب في المؤسسة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

وابلغ مصدر نيابي انه تم تأجيل انتخاب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الى اشعار اخر بسبب الصراع السني – السني على المنصب.

‪‎‪وعلى صعيد اخر ناقش مجلس النواب صيغة القرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

وقال المصدر ذاته ان رئيس مجلس النواب وجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص إزالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيأة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ويتحمل المخالف التبعات القانونية.

واضاف ان رئيس مجلس النواب وجه بفتح مكاتب تمثيل للجهات المرتبطة بالمجلس ( ديوان الرقابة المالية – البنك المركزي – هيأة الاعلام والاتصالات – وهيأة النزاهة)

وتابع المصدر ان رئيس المجلس وجه بحضور وزير الصحة وزير التعليم العالي يوم الاثنين الساعة الواحدة بعد الظهر.

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