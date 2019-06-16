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صرف 7 مليارات في كربلاء تحت بند “الاحتفالات”

أبرزت وثيقة جديدة حجم الهدر في المال العام الذي تسبب فيه محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي عام 2015 من الموازنة العامة للمحافظة.

وأظهرت الوثيقة بحسب التقرير الرسمي لديوان الرقابة المالية لعام 2015 صرف مبلغ مقداره سبعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار في عام 2015 تحت بند (الأحتفالات) في كربلاء.

وتعد هذه الوثيقة هي الثانية حيث كشفت الوثيقة الاولى عن صرف الطريحي مبلغ 94 مليار دينار لإقامة حفلات في عام 2014 فقط.

ويؤكد مراقبون أن بند الأحتفالات دائما مايكونُ نافذةً للتلاعب وعمليات الأختلاس ومؤشرا واضحا للفساد المالي الكبير .

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