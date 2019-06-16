لماذا يعد مطار أبها من أهم المطارات في العالم الإسلامي؟

يعتبر مطار أبها الدولي الأكثر نشاطًا في حركته، وطلبًا لرحلاته، وضمانًا في إشغال كل المقاعد على وجهاته وهو يعد ثاني مطار محوري في المملكة بعد مطار حائل، ومؤخرا حقق المطار إنجازا نوعيا من خلال حصوله على المركز الثاني عالميا لفئة المطارات الصغيرة، على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول.

وتأتي أهمية مطار أبها الدولي كونه يعتبر من أهم المطارات التي تهمّ المناطق؛ نظرا لدوره في ربط المنطقة بالمناطق الأخرى، وكونه بوابة للمطارات الإقليمية والدولية كذلك يمثل مركزاً رئيسياً، ونقطة تجميع لمنطقة معينة، حيث يستقبل الرحلات من كل المناطق، ثم يتم توزيع الرحلات لخدمة مطارات المنطقة المجاورة، والمطارات التي لا يوجد بينها رحلات مباشرة، لتكون هناك خيارات سفرٍ أكثر، ووصولٍ أسهل لمطارات أكثر في نفس المنطقة.

أين يقع مطار أبها

ويقع مطار أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية وتبلغ مساحته حوالي 3.547 م2، وقد افتتح في نوفمبر 1977 كمطار محلي وقد بدأ العمل برحلات دولية في يونيو 2006، وأقلعت أول رحلة دولية منه إلى مدينة القاهرة وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية وهو يستقبل شهريا 500 ألف مسافر و1600 رحلة محلية قادمة و1600 رحلة محلية مغادرة و192 رحلة دولية قادمة و192 رحلة دولية مغادرة.

وفي آخر إحصائية للمطار فإنه يستقبل أكثر من مليون ونصف المليون مسافر كل ثلاثة شهور وأكثر من 10 آلاف رحلة محلية ما بين وصول ومغادرة، كما يستقبل أكثر من 1100 رحلة دولية ما بين وصول ومغادرة، ويسجل المطار في أشهر الصيف والإجازات رحلات مضاعفة؛ نظرا لطبيعة المنطقة السياحية والتي جعلت منها محط أنظار السياح من داخل المملكة ودول الخليج العربي، والدول المجاورة، ويتوقع أن يكون من أهم المطارات في العالم الإسلامي.

معلومات عن مطار أبها الجديد

ونظرا لضيق سعته أمام ارتفاع أعداد المسافرين عليه، وزيادة الرحلات المحلية والدولية فقد تمت الموافقة على إنشاء مطار جديد يتوافق مع ازدياد المسافرين والرحلات، ويتوافق مع الزيادة المستقبلية في توسعه واستقباله لأعداد أكبر من المسافرين، ويجري حاليا إنشاء المطار الجديد بقدرة 36 مليون مسافر سنويا، على أن يكون التنفيذ على ثلاث مراحل.

وتصل الطاقة الاستيعابيّة لمطار أبها الجديد وفقا لتصريحات هيئة الطيران المدني إلى حوالي 7 ملايين مسافر على 11 جسرا للطيران، ومواقف تتسع لنحو 3,000 مركبة، و25 موقفاً للباصات والجسور.

أما بالنسبة لتوسعة المرحلة الثانية من المطار، سوف تكون9 ملايين مسافر على 24 جسراً للطيران، ومواقف تتسع لقرابة 6 آلاف مركبة، و36 موقفاً للباصات والجسور، والمرحلة الثالثة والنهائية للمشروع حوالي 13 مليون مسافر، و36 جسراً، وتحتوي على مواقف تتسع لنحو 10,000مركبة، و57 موقفاً للباصات والجسور.

واعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني التصاميم الجديدة لمشروع المطار لترتفع طاقته الاستيعابية من 1.5 مليون مسافر إلى 13 مليون مسافر سنوياً في مرحلته النهائية، ويحقق المشروع استراتيجية الهيئة في تشغيل مطار أبها تشغيلاً محورياً لخدمة الإقليم الجنوبي.

وسيكون مطار أبها مطاراً محورياً للمنطقة الجنوبية، لخدمة المنطقة بكاملها، لتكون أكثر حيوية وقدرة على استقبال رحلات أكثر، وإطلاق رحلات جديدة تخدم منطقة جنوب المملكة، لا سيما وأنّ المنطقة الجنوبية بمكانها الجغرافي في زاوية خريطة المملكة تعتبر مكاناً مميزاً سيحقق أهداف المملكة في تنمية قطاع الطيران وجعله أكثر تغطية وشمولية لمناطق المملكة.

عدد شركات الطيران في مطار أبها

يتعامل المطار مع عدد من أهم وأقوى شركات الطيران في العالم العربي والمملكة، حيث يعمل في مطار أبها العديد من خطوط وشركات الطيران أبرزها الخطوط الجوية العربية السعودية والتي تسير رحلات منه إلى كل من مدن (الدمام، جدة، الرياض، حائل، تبوك، الطائف، القاهرة، المدينة المنورة، شرورة) وكذلك طيران ناس الذي اعتمدته الهيئة العامة للطيران المدني ليكون الناقل الجوي الوطني لقطاع جنوب المملكة، وتسير شركة ناس للطيران رحلات إلى كل من الرياض، جدة ، الدمام، القاهرة، القصيم، الباحة، بيشة، جازان، وادي الدواسر، شرورة( إضافة إلى شركة طيران السعيدة (صنعاء، عدن( وفلاي دبي (دبي) ومصر للطيران (القاهرة) ونسما للطيران (القاهرة ) والعربية للطيران (الشارقة والإمارات) والقطرية (الدوحة) والنيل للطيران (القاهرة).