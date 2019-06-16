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مسرور بارزاني يؤكد لألمانيا رغبة اقليم كوردستان بحوار بناء مع بغداد

اكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت رغبة الاقليم باجراء حوار بناء ضمن اطار الدستور العراقي الدائم مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال لقائه مارتن جايكر وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في الجمهورية الالمانية والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان العلاقات بين اقليم كوردستان والمانيا، ومستجدات الاوضاع في المنطقة بشكل عام.

من جانبه اكد بارزاني على الاستقرار والامن والتعايش السلمي بين الشعوب وحسم الخلافات في المنطقة بالحوار.

وقال بارزاني ان اقليم كوردستان كما كان يرغب دائما بحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد عبر الدستور والحوار البناء كونه يحقق مزيدا من السلام والاستقرار.

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