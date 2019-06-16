مسرور بارزاني يعلن بدئه بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

اعلن رئيس الوزراء المكلف في اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت عن بدئه بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني اليوم ان الاخير التقى في اربيل السفير الامريكي الجديد لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له.

ونوه البيان الى انه خلال اللقاء تمت مناقشة العلاقات بين اقليم كوردستان وامريكا اضافة الى المستجدات في المنطقة بشكل عام.

واضاف البيان انه خلال اللقاء ايضا تم تسليط الضوء على عملية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، مبينا ان مسرور بارزاني اشار الى البدء بخطوات تشكيلها، وانه سيقدم التشكيلة الحكومية الى برلمان خلال الموعد المحدد.

وكان رئيس اقليم كوردستان الجديد نيجيرفان بارزاني قد اصدر الاسبوع الماضي مرسوما رئاسيا بتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وامام مسرور بارزاني مدة شهر لتشكيل الحكومة الجديدة.

وصوت برلمان اقليم كوردستان وباغلبية الحضور على تسمية مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة.