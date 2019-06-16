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مفوضية تصدر توضيحا حول معلومات جديدة عن اسرى ومفقودين عراقيين

نفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان يوم السبت تبنيها مناشدات بشأن وجود معلومات عن اسرى ومفقودين عراقيين.

واكدت المفوضية في بيان “نفيها القاطع بعدم وجود اي معلومات عن ما اشيع مؤخراً بشأن ورود صور او مقاطع فديوية او اسماء عن الاسرى والمفقودين خلال الحرب (العراقية الايرانية) والتي حصلت في ثمانينيات القرن الماضي ، كما وتود ان تبين ان الموضوع من اختصاص اللجان المشتركة المشكلة في “وزارة حقوق الانسان الملغاة” بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، حيث تم نقل هذه الملفات الى “وزارة الدفاع العراقية” وحسب القرارات الصادرة من “مجلس الوزراء العراقي” خلال عام ( ٢٠١٦ )”.

واضاف البيان ان وزارة الدفاع وفي اكثر من مناسبة اوضحت تسلمها تلك الملفات ومتابعتها مع “وزارة الخارجية العراقية ” و”اللجنة الدولية للصليب الاحمر” شأنها شأن ملفات حربي الخليج الاولى والثانية وما رافق ذلك من متعلقات بشأن تبادل رفات الشهداء والمعلومات بشأن اسماء المفقودين.

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