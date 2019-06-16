موجهاً دعوة للمسوقين السينمائيين لحضور فعاليت المهرجان مهرجان أفلام الأطفال الدولي

«عليرضا تابش» مدير مهرجان أفلام الأطفال باصفهان: أطفال اليوم بحاجة الى مواد تصويرية معاصرة

منصور جهانی ـ صرّح «عليرضا تابش» مدير مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ32: مهرجان أفلام الأطفال والناشئين على وشك الدخول في العقد الرابع من عمره لاسيما وأنه بات مؤسسة قوية ومؤثرة.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان الذي يهتم بسينما الطفل، قال تابش مدير النسخة الثانية والثلاثين لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين في إيران خلال اجتماع حول المهرجان عُقد في أصفهان: مهرجانات السينما الإيرانية من قبيل مهرجان فجر السينمائي ومهرجان أفلام الأطفال والناشئين، على وشك الدخول في العقد الرابع من فعالياتهم.

وتابع مدير المهرجان: مهرجان أفلام الأطفال باصفهان أصبح بخلفيته الغنية مؤسسة قوية ومؤثرة على الصعيد الثقافي، وعلى مدى ثلاثة عقود من حياة هذا المهرجان لن تتوقف حركة التقدم في هذا الحدث الثقافي المميز.

وأضاف: نمو مثل هذا المهرجان السينمائي متعلّق بمدى قابليته على استيعاب آخر التغيرات والتطورات من دون أن يتخلى عن جوهر مضمونه الفني والتعليمي الذي لابد ان يضل ثابتاً من ناحية المبدأ.

واستطرد مدير المهرجان: إن وجود جيل جديد على الساحة الثقافية والفنية في البلاد، باعتباره المنتج والمستهلك الرئيسي للأعمال الثقافية والفنية، شرطًا أساسيا لتحقيق التطور المنشود. وأضاف: يعيش أطفال اليوم على مدار الساعة غارقين في عالمهم الالكتروني مع تطبيقات ومنصات رقمية متقدمة وغالبا ما يوفرون احتياجاتهم من خلال متاجر ومحلات شراء على الإنترنت. لذلك علينا “نحن صناع السياسة الثقافية والفنية” مراعاة أننا لا نستطيع مخاطبة أطفال اليوم باللغة التي تحدثنا بها مع أطفال الستينيات، خصوصاً أننا نواجه جيلًا شابا وذكياً يحتاج إلى محتوى مرئي مناسب.

وأضاف: نواجه في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين بايران نوعا من الجماهير الذين يفضّلون أن يتم إطلاعهم على أحداث المهرجان عن طريق أدوات ولغة مواقع الويب. تطورت المهرجانات في القرن الحادي والعشرين ولابد من طرح مواضيع مؤثرة وملهمة خلال فعالياتها.

كما تناول تابش قضية التسويق السينمائي لأفلام الأطفال والناشئين موضحاً أنه تمت دعوة مجموعة كبيرة من المسوّقين السينمائيين هذا العام، وقال: في الفترة الماضية من المهرجان، كان هناك اهتمام أقل بحضور المسوقين، لكن هذا العام لن ندعو المراسلين الإيرانيين فحسب، بل سنقوم بدعوة المسوقين والمشترين الإقليميين أيضاً لحضور هذا المهرجان.

وخلال إجابته على سؤال أحد الفنانيين المعوقين، بشأن برامج المهرجان تجاه أصحاب الإعاقة والمتضررين: قال مدير المهرجان: أحد اهتمامات هذا المهرجان هو دعم المعوقين والمتضررين جسدياً. في العام الماضي في المهرجان، تم تخصيص قسم في المهرجان للأطفال المعاقين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسنقوم هذا العام أيضًا بتطوير نهج المهرجان في هذا المجال.

وأضاف: هذا العام، وبالنظر إلى عرض أفلام المهرجانات في نفس الوقت الذي تعرض فيه أصفهان ستعرض في جميع أنحاء البلاد، يمكن أن تختار دور السينما أيضا جمهورها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة أو الأطفال من الطبقات الفقيرة والمحرومة، كما سنوفر أيضا الفرصة لجمهور المهرجان الثاني والثلاثين للمشاركة في صناديق الاقتراع بعد مشاهدة الأفلام، والتعبير عن آرائهم حول فيلمهم المفضل.

في ختام هذا الاجتماع وجّه كل من مدير المهرجان (عليرضا تابش) والمدير التنفيذي للمهرجان في اصفهان (ايمان حجتي)، جزيل الشكر والتقدير للمدراء والقائمين على فعاليات النسخة السابقة للجهود المثمرة التي بذلوها للنهوض بهذا الحدث السينمائي البارز.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.