نادي الجزيرة فخر أبوظبي يتعاقد مع الهولندي يورغن ستريبل لتدريب الفريق الأول

أبوظبي، 16 يونيو 2019: أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل ليتولى مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بدايةً من الموسم الرياضي الجديد 2019 – 2020.

وسيتسلم ستريبل البالغ من العمر 49 عاماً مهامه رسمياً في بداية فترة التحضيرات للموسم المقبل، التي يستهلها الفريق الأول بتجمع داخلي في العاصمة أبوظبي قبل التوجه إلى مدينة فاخينينخين الهولندية في العشرين من شهر يوليو المقبل لبدء المعسكر التدريبي الذي يمتد لثلاثة أسابيع للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

يجلب المدرب الهولندي الجديد خبرة تمتد على مدار ثلاثة عقود، إذ سبق للمدرب واللاعب الهولندي السابق أن لعب لأندية هيلموند سبورت وتيلستار في الدوري الهولندي، قبل توليه تدريب فريقي فيليم وهيرنفين الهولنديين بعد تقاعده في العام 2005، وقام خلال فترة قيادته لمجموعة من الفرق الهولندية والأوروبية بتدريب ورعاية عدد من المواهب الكروية الشابة، أبرزهم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط اياكس امستردام المنتقل حديثا لبرشلونة الإسباني والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأمم الأوروبية، ومارتن اوديغارد النرويجي الشاب المعار من ريال مدريد الإسباني لنادي فيتيسه الهولندي.

وتحدث عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، عن التعاقد مع ستريبل بقوله “قررنا أن نستمر في الاعتماد على المدرسة الهولندية حرصاً منا على توفير عنصر الاستقرار الفني للفريق، حيث أثبت الاسلوب الهولندي القائم على التوازن والأداء الجماعي وتقديم كرة قدم ممتعة وفعالة بأنه الأنسب والأقرب للنوعية المتميزة من اللاعبين الذي يمتلكهم الجزيرة على مستوى الفريق الأول والأكاديمية، وقد أثبت هذا الأسلوب أيضا فعاليته على مستوى الأداء على أرض الملعب والذي كان واضحاً من المستوى والنتائج التي حققها الفريق في المواسم الماضية، والذي ظهر أيضاً من خلال التمثيل الكبير للاعبي الجزيرة في المنتخبات الوطنية المختلفة”.

وأضاف: “يتمتع يورغن ستريبل بكافة المؤهلات التي تجعله قادرًا على قيادة الفريق فنياً في الفترة القادمة، ونحن واثقون في قدرته على مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، وعلى المساهمة في تحقيق الأهداف الرياضية الموضوعة مسبقاً من قبل إدارة النادي، ونؤكد أنه سيحصل على الدعم اللازم من إدارة النادي وشركة كرة القدم واللاعبين والمشجعين أيضاً، ونتمنى له ولطاقمه الفني التوفيق في قيادة الفريق فيما ينتظره من تحديات واستحقاقات خلال الموسم المقبل”.