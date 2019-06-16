نيجيرفان بارزاني: العلاقات بين بغداد وأربيل جيدة

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم أمس السبت، خلال استقباله وفداً ألمانياً رفيعاً أن “العلاقات بين أربيل وبغداد وخاصة مع عادل عبدالمهدي،

رئيس وزراء العراق الاتحادي، في مستوى جيد”، مشيراً إلى أن “جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش”.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان بأن نيجيرفان بارزاني “اجتمع بمارتن جيغير، وزير الدولة لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، ووفد مرافق له ضم سيريل نان سفير ألمانيا في العراق وباربارا وولف القنصل العام الألماني في أربيل”.

وأكد وزير الدولة الألماني خلال الاجتماع على علاقات الصداقة بين ألمانيا وإقليم كردستان، و”قيّم عالياً التقدم الذي شهده إقليم كردستان وجهوده لتجاوز الأزمات واستقباله لعدد كبير من النازحين واللاجئين الذين هربوا من بطش الإرهاب، وعبّر عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك ومساعدة إقليم كردستان والعراق في تثبيت الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين إلى ديارهم”، وفقاً لما جاء في البيان.

من جانبه، شكر رئيس إقليم كردستان هذه الزيارة وأكد على “أن إقليم كردستان ينظر بعين التقدير إلى المساعدات التي قدمتها دول التحالف وألمانيا، والتي كان لها دور مشهود من الناحيتين العسكرية والإنسانية بالنسبة إلى إقليم كردستان”.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن “العلاقات بين أربيل وبغداد وخاصة مع عادل عبدالمهدي، رئيس وزراء العراق الاتحادي، في مستوى جيد”، وإلى “أن جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش، وارتأى ضرورة تعاون التحالف الدولي في هذا المجال.”

كما عبّر السفير الألماني، المنتهية مهام عمله في العراق، عن “سعادته لأنه خلال فترة عمله في العراق شهد تمكن إقليم كردستان من اجتياز الصعاب والأزمات بنجاح وتحقيق المزيد من التقدم”، وأشاد بتمكن نيجيرفان بارزاني من حل قسم من مشاكل إقليم كردستان مع بغداد، والأمل بحل ما تبقى من المشاكل عن طريق الحوار والتباحث”.