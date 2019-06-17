Posted on by

اسايش اربيل تضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة

اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في المديرية العامة لاسايش (امن) اربيل، يوم الاحد، عن تمكنها من ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية انه في ليلة 15 حزيران 2019، تمكنت المديرية من ضبط ومصادرة 48 كليوغراما و700غراما من المواد المخدرة، لافتا الى ان المديرية كانت لديها معلومات مسبقة بهذا الصدد.

ووفقا للبيان فان ضباط ومنتسبي مركز مكافحة المواد المخدرة في حاج عمران التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرة وبعد متابعة دقيقة وحثيثة والمواجهة استطاع ضبط كمية 48كيلو و700 غراما من المواد المخدرة من نوع الهيرويين.

ولم يشر البيان الى مزيد من التفاصيل حول الجهة التي كانت بحوزتها المواد المخدرة ولا الجهة القادمة منها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close