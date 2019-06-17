اعتقال قيادات بداعش نفذوا عمليات على قوات عراقية وبيشمركة

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن اعتقال عناصر بداعش قالت انهم قادة، خططوا ونفذوا عمليات استهدفت قوات عراقية والبيشمركة الكوردية.

وذكر بيان للخلية، “جهود استخباراتية ومتابعة ميدانية، قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ٤ من قيادات عصابات داعش، كان لهم دور في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية و البيشمركة خلال عمليات تحرير نينوى”.

واضاف “وقد جاءت عملية القبض وفقا لاعترافات العناصر الإجرامية الملقى القبض عليهم من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك”.