البرلمان يكشف موعد عودة “الهاربين والمفصولين” من وزارتي الدفاع والداخلية

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، يوم الأحد، عن موعد عودة “الهاربين والمفصولين” من منتسبي القوات الأمنية الى وظائفهم.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، “هناك لجان حكومية تعمل الآن في جميع المحافظات والمديرات في الدفاع والداخلية، لجرد اسماء المفصولين وسبب فصلهم سياسي امني او غيره من الظروف”.

وبين عليوي ان “عدد الهاربين والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية بالداخلية والدفاع يصل الى 90 الف عنصر، لكن بعض هؤلاء انتموا الى الحشد الشعبي او توظفوا بأماكن اخرى، ونحن نتوقع ان يتم اعادة أكثر من 50 الف من هؤلاء الى وظائفهم، وهذا الامر قد يحسم بعد ثلاثة اشهر، فاللجان مازالت تعمل وتجرد”.