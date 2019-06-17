التربية العراقية تحدد ضوابط الترشيح لمدارس الموهوبين

حددت وزارة التربية/ هيئة رعاية الموهوبين ضوابط الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2019-2020 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط.

مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة اوضحت إن وصال محمد جبر المشرف على مدارس الموهوبين في العراق بينت أن الضوابط تنص على حصول التلميذ على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي، اما فيما يخص الصف الاول المتوسط في محافظات ( ميسان ، الانبار ، ذي قار ) فهو حصول الطالب على درجات لا تقل عن 100% لكل من مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام لا يقل عن ( 582) للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018-2019 ، وحصول الطالب على درجات لا تقل عن 97% لكل من مادتي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2017-2018.

وأضافت جبر انه يستثنى من الفقره اعلاه التلميذ والطالب الذي لديه موهبة ظاهرة وخارقة في الرياضيات والعلوم على ان تقوم ادارة مدرسته بتزويد هيأة رعاية الموهوبين بكتاب ترشيح معنون اليها لغرض الحصول على استمارة خاصة من مدرسة الموهوبين ويتم ملئها من قبل معلمي الرياضيات والعلوم وتختم من قبل ادارة المدرسة المرشح منها التلميذ والطالب.

ونوهت جبر ان التقديم للمرحلتين الرابع الابتدائي والأول المتوسط سيكون فقط في محافظات نينوى والانبار وميسان وذي قار ، اما التقديم للصف الرابع الابتدائي فيسكون في محافظات بغداد ، النجف الاشرف ، البصرة .