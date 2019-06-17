التلفزيون الرسمي: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

أعلن التلفزيون الرسمي المصري يوم الاثنين وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في محكمة كانت تنظر قضية تخابر متهم فيها.

وأضاف أن مرسي (68 عاما) أصيب بالإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وقال التلفزيون إن الرئيس السابق طلب الكلمة خلال الجلسة وسمحت له المحكمة بذلك.

وأمضى مرسي عاما واحدا في حكم مصر وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزله في الثالث من يوليو تموز عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

وكان مرسي وهو أستاذ جامعي يقضي أحكاما نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاما.

ومثل أمام المحكمة يوم الاثنين مرتديا ملابس السجن الزرقاء التي يرتديها المحكوم عليهم بالسجن.