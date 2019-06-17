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الفيلم الكوردي القصير “هاوية” في اربع مهرجانات سينمائية دولية

سيشارك الفيلم الكوردي القصير “هاوية” من اخراج سامي كاكه وانتاج مديرية فنون السينما في اربيل في وزارة الثقافة والشباب بحكومة اقليم كوردستان ، في اربع مهرجانات سينمائية دولية خلال يونيو/حزيران ، ويوليو/تموز الجاري في كل من مصر، ايطاليا، بلغاريا وكوريا.

الفيلم من تنفيذ علي البياتى ويتحدث عن الهجرة واهوال الحرب والحنين الي الوطن رغم الهجرة القسرية. وقد شارك الفيلم قبل الآن في مجموعة من المهرجانات السينمائية وحاز لحد الان علي جائزتين مهمتين في مهرجان السينما ضد الارهاب الدولي في اربيل ، ومهرجان واسط الدولي في العراق هذا العام.

 

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