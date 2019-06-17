انتشال 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قارب يقلهم في بحر ايجة

انتشلت السلطات التركية 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة بودروم غربي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية ، اليوم الاثنين ، إن خفر السواحل التركي تمكن من إنقاذ 31 مهاجرا غير شرعي ، وانتشال 8 جثث إثر غرق زورق يقل مهاجرين غير شرعيين في بحر إيجة غربي البلاد.

مضيفة ، أن العديد من عناصر فرق الإنقاذ والغواصين التابعة لخفر السواحل توجهت لمكان الحادث فور تلقي خبر غرق القارب ، مزودة بمروحية.

كما اكدت تلك المصادر ، أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل في المنطقة، مشيرا إلى أن المعلومات تفيد بوجود حوالي 40 شخصا على متن القارب الذي غرق .