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بالفيديو.. التنقيب عن الغاز في المتوسط.. تلويح يوناني بعقوبات أوروبية ضد تركيا

تلويح يوناني بعقوبات أوربية ضد تركيا فى حل انتهاكها لحقوق اليونان وقبرص السيادية بالتنقيب عن الغاز فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير أنه فى أعقاب اجتماع طارئ للمجلس الحكومي لشئون الخارجية والدفاع أكد رئيس الوزراء اليوناني أن اليونان وقبرص سوف تضغطان على شركائهم فى الاتحاد الأوربي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات التنقيب عن الغاز غرب قبرص.

وأوضح التقرير أنه فى المقابل تمضي أنقره غير عابئة بالتحضيرات التركية بل ومهددة باستخدام القوة لحماية أنشطتها فى أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط.   

وقال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي قبرص.

وأضاق تسيبراس أن قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستتخذ القرارات ذات الصلة وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب من جانب أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

https://www.youtube.com/watch?v=603fsbSn4j4

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