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بالفيديو.. تعرف على الأضرار التى تسببها السجائر الإلكترونية

أثبتت دراسة في مركز جامعة كنساس الطبي، أن السجائر الإلكترونية تعرض المدخن للإصابة بالأمراض، ما يجعلها لا تقل ضررًا عن سجائر التبغ وتصيب المدخن بالسعال، حسب ما أذاعه التقرير المصور لقناة الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير أن الدراسة حللت آثار النيكوتين في الخلايا البشرية والأغنام، فالنيكوتين الموجود بالـ E-cigarettes يمنع الرئتين من تنظيف المخاط، كما استنتج الباحثون أن مدخني الـVape يعانون تدريجيًا من تراكم البلغم لتصبح الشعب الهوائية أضعف وأكثر استعدادًا للعدوى ودخول الحشرات ما يمهد الطريق للربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

وأضح التقرير أن مكونات السيجارة الإلكترونية أو الـvape، فيوجد نسبة نيكوتين في كل نفس أكثر من الموجود في سيجارة تبغ بأكملها، والبخار الناتج عن الـ vape، يعرقل دخول الأدوية إلى مجرى الدم، ويترك المزيد من النيكوتين في الرئتين، على عكس التبغ الذي يحمل الأدوية بسرعة في مجرى الدم.

 

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