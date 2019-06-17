برلماني يكشف عن بيع هيئات مستقلة بين جهتين

كشف النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري، يوم الأحد، عن الطريقة التي سيتم بها توزيع الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في الدولة العراقية.

وقال الشمري ان “الحكومة لم تتشكل بشكل صحيح وكامل، ولجان مجلس النواب لم تتشكل بشكل كامل أيضا، وبعض اللجان شكلت بشكل غير صحيح، وفق صفقات”.

وبين الشمري ان “الهيئات المستقلة والدرجات ايضا ستقسم بطريقة البيع والشراء، وهذا الامر يتم بين جهتين، أما باقي الجهات السياسية ليس لها اي شيء”.

وتابع “هناك جهات متنفذة في هذا المكون او ذاك المكون هي التي تأخذ كل شيء، وهم الآن يتفاوضون ويتقاسمون الكعكة فيما بينهم وتم الاتفاق على 50% لكل طرف”.