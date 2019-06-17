تركيا تعلن نتائج أولية لـ”عملية المخلب” داخل اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، نتائج أولية لـ”عملية المخلب”، التي أعلنتها داخل اقليم كوردستان ضد حزب العمال الذي تصنفه انقرة بالارهابي.

وقالت الوزارة إنه تم “تحييد 76 إرهابيا من منظمة “بي كا كا” شمالي العراق”، منذ انطلاق عملية المخلب أواخر أيار/ مايو الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الجيش التركي تواصل بنجاح تنفيذ عملية المخلب، في منطقة هاكورك.

وأكد أن قوات الأمن دمرت 133 مغارة ومخبأ منذ انطلاق العملية.

في 27 أيار/ مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” بمنطقة “هاكورك” باقليم كوردستان، بهدف القضاء بشكل كامل على “خطر الإرهاب” الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.