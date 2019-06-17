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تصديق اعترافات متهمين بقتل تاجر في البصرة

صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اعترافات ثلاثة متهمين عن جريمة قتل تاجر في منطقة كرمة علي.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن “المتهمين الثلاثة دخلوا دار المجنى عليه واطلق النار عليه من قبل احد المتهمين بعدما حاول الامساك باحد افراد العصابة”.

وأضاف أن “المتهمين اعترفوا بجمع المعلومات عن المجنى عليه كونه يعمل تاجرا ولديه اموال كثيرة يحتفط بها في خزنة داخل منزله”، لافتا إلى أن”احد المتهمين وهو (جاره) زودهم بكافة التفاصيل”.

وأشار إلى ان “المحكمة صدقت اقوالهم وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وبصدد احالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.

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