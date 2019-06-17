حرائق جديدة تلتهم مئات الهكتارات من الاراضي الزراعية بغرب كوردستان

التهمت النيران، اليوم الأحد، مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية التي دخلت موسم الحصاد في غربي كوردستان(كوردستان سوريا).

وقالت مصادر ميدانية من غرب كوردستان : « احترقت أكثر من خمسين هكتارا من محصولي القمح والشعير في قرية جيلك بريف كوباني الجنوبي الشرقي».

وأضافت أن« عشرات الهكتارات من محصولي القمح والشعير قد اندلعت النيران فيها أيضا بقرية روفي جنوبي كوباني».

كما اندلعت النيران في حقول قرى الشويرة، العمري، الرحية السودة، الطواريج، تل طيب، فرفرة، الطيب، وتل أحمد التابعة لتل حميس بريف قامشلو إضافة الى حرائق في قرى الحصوية الصغيرة والحصوية الكبيرة، و الطراحية وقرية الدعبولية مما تسببت باحتراق مئات الدونمات.

وأوضحت تلك المصادر أن« أكثر من 60% من المحاصيل الزراعية في غربي كوردستان قد تدمرت رغم محاولات فرق الإطفاء والأهالي لإنقاذ محاصيلهم لكن دون جدوى».

وأشارت تلك المصادر إلى ان « أسباب الحرائق تتعدد في حقول القمح والشعير من تماس كهربائي إلى تطاير شرارة النار من الحصادات أثناء حصاد المحصول أو نتيجة الصواعق الرعدية فيما حرق بعض المحاصيل تقف خلفها جهات معادية» وفق قولها.