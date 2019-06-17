حصه الإماراتية تطلق جديدها دويتو “جيتهم بالحب” مع سعود مجيدي

كلمات يعرب عبد الحميد والحان بسام يوسف

أبوظبي – 16 يونيو 2019:

أغنية منفردة جديدة أطلقتها الفنانة حصه الإماراتية بشكل “دويتو” حملت عنوان “جيتهم بالحب” شاركها بها الغناء الفنان سعود مجيدي، الذي قام بعملية التوزيع أيضاً مع المايسترو بدر حديد، بعد أن لحنها الملحن بسام يوسف، من كلمات الشاعر العماني يعرب عبد الحميد، وتحت إشراف الملحن “خطاف”.

وحملت الأغنية “الدويتو” اللون الغنائي الكلاسيكي، وقدمت حصه بها إحساساً جميلاً مع كلمات الأغنية باللغة العربية، بينما أجاد سعود مجيدي أداء الكلمات التركية التي قام بوضعها عليها الى جانب المكس والماستر الذي قام بتنفيذه أيضاً، لتؤكد “حصه” أنها إختارت أن تقدم هذا العمل لتظهر جوانب أخرى بصوتها لم تقدمها في الأغنيات المنفردة السابقة، موضحة أنها مستمرة في تقديم ألواناً موسيقية أخرى الى جانب الغناء الإماراتي الشعبي والخليجي.

وقد طرحت الأغنية عبر قناة الفنانة حصه الإماراتية في “اليوتيوب” الى جانب توزيع الأغنية على الإذاعات الخليجية والعربية.

هذا وكانت حصه قد أحيت حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الفطر في مملكة البحرين ضمن مهرجان “حفلات العيد الغنائية” في الحديقة المائية الكبيرة The Lost Paradise وقدمت بها وسط تفاعل الجمهور الحاضر مجموعة من أهم أغنياتها وأغنيات أخرى إختارتها من أرشيف الأغنية الخليجية التي أعدتها برفقة فرقتها الموسيقية.

ملاحظة:

مرفق رابط (لينك) أغنية “جيتهم بالحب” من موقع “اليوتيوب” للإستماع والمشاهدة: https://youtu.be/B5S6VHg337M

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