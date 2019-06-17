رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة الجبوري : إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية

أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة إبراهيم الجبوري عن إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية لحين وضع الأسس السليمة والآمنة للتخلص منها للحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي .

جاء ذلك خلال استقباله وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل ووزير الصحة والبيئة الدكتور علاء العلوان بمقر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، حيث تمت مناقشة الموضوع الذي أثير الجدل حوله في جلسة مجلس النواب بخصوص نقل النفايات والمخلفات الإشعاعية، إذ استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات وزارته بخصوص الموضوع متمثلة بوزارة العلوم والتكنولوجيا، فيما استعرض وزير الصحة والبيئة إجراءات وزارته متمثلة بمركز الوقاية من الاشعاع، وتم الاتفاق على إيقاف الاجراءات لحين تقديم دراسة كاملة ومفصلة من قبل الوزارتين الى لجنة الصحة والبيئة لغرض رفعها الى رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي والذي تبنى هذا الاجتماع .

وأعلن الجبوري بأنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ على ضوئه سيتم تحديد الآلية التي ستتبعها وزارة التعليم العالي والطرق الآمنة للتخلص من المخلفات الإشعاعية .

كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي وآلية دعم كليات المجموعة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة، بالاضافة الى وضع أسس للتعاون بين لجنة الصحة والبيئة ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة لتبادل رفد الوزارتين بالكوادر العاملة من التعليم العالي الى الصحة والعكس ورفع مستوى التنسيق بين الوزارتين ولجنة الصحة والبيئة النيابية.