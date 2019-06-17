رحلة في كتاب ( الايقاع في الشعر الشعبي ) للاستاذ الكبير د. عبدالرضا علي

يتميز الاستاذ الناقد بذائقة رفيعة في الادب , والدراسات البحثية والتطبيقة . في منهجية عالية في اسلوب البحث والتحليل والتطبيقي , الذي يرتقي ببراعته الى الاستاذية المتمكنة . وهذه الدرجة الرفيعة , يتميز بها استاذ النقد الكبير . من هذه الرؤية الموضوعية , يأتي كتابه المرسوم ( الايقاع في الشعر الشعبي ) يتطرق الى البنية المعيارية , لاهم جوانب الايقاع في الشعر . في الموسيقى واللحن والغناء والنغم . في الدلالة البارزة في أهم الخصائص والمميزات الناتجة والظاهرة . وكما يتطرق الى ارتباط الشعر الشعبي الى البحور الشعرية ( الاوزان ) ومدى تجاوب الشعراء الشعبيين في ابداعتهم في هذه العروض . في دلالتها و بنية تشكيلاتها في المعيارية الوزنية , لبحور الشعر الخليلية والمستلزماتها , بين الحركات والساكنات . واهمية الكتاب الذي لا غنى عنه للمكتبة الموسيقية للشعر الشعبي والتراث الغنائي , ليسد الفراغ لهذه المكتبة الموسيقية . يتناول بالبحث التطبيقي هذه الجوانب ومفرداتها ونزاعاتها الطبيعية , وحالة الانسجام التي تتكيف مع حالة الحياة والوجود في الجوهر المعني , في خصائصها وتجاذباتها , واهمية مستلزمات هرمونها الطبيعي . المتناسق والمنسجم لماهية الحياة والوجود . وقد ذكر الفيلسوف اليوناني ( افلاطون ) بأنه يرى ( النزعة الطبيعية الى الانسجام والايقاع , هو الاساس في الشعر ) وكما يرى ( فيثاغورس ) ليؤكد دور الشعر والموسيقى في الحياة والوجود , بصفة التجانس والمتناسق . حين قال ( العالم مبني بناءً موسيقياً ) ولا نهضم حق فيلسوفنا العربي ( ابن سينا ) في تأثير الايقاع الموسيقي على الحياة واثرها في سايكولوجية الفرد , في مسكنات الاوجاع . حيث اشار الى ( ان مسكنات الاوجاع ثلاث : المشي الطويل . الغناء الطيب . الانشغال بما يفرح الانسان ) . لذا فأن الايقاع الموسيقي في الشعر الشعبي , في مفهومه العام , يؤدي وظيفة حياتية بالغة الاهمية . لذلك انشغال الكتاب النقدي في هذه الخصائص , في التبحر بهذه الاشياء , بالتحليل الدراسي العميق , بين البنية الايقاعية . في موسيقى الشعر ودلالتها الدالة , وتأتي في البحث التطبيقي . كأنها دروس نظرية وعملية تطبيقية , لاغنى عنها المثقف والدارس . في ابراز جمالية مفهوم الايقاع ومؤثراته . بين الموسيقى واللحن والنغم والصوت , وما تخلق من آثار مؤثرة في العاطفة والاحساس . ان الناقد الكبير يدلل من خلال تطبيقاته على هذه الخصائص , بالتحليل الجمالي بصفة الاستاذية , في الشرح والتفسير والفهم والتشخيص . بما يملك من خزين معرفي متكامل , ولاسيما وان البدايات الاولى لاستاذنا , أهتم بكتابة والنظم في الشعر الشعبي . لكنه انصرف عنه الى التطرق الى قصائد الشطرين , عند دخوله الجامعة المستنصرية في بغداد . لذلك يملك حصيلة من المعرفة والخبرة الطويلة في التعمق في البحث في دراساته النقدية . في جوانب الايقاع الشعر الشعبي , في الجوانب الفنية واللغوية . وجوانب الاجتهاد في العروض الوزنية . وفي جوانب الايقاع الشعري والموسيقي . واجراء دراساته البحثية , في التطبيق على بعض الاغاني . التي اتسمت بالشهرة الواسعة , او التي اصبحت خالدة في التراث الغنائي العراقي . وكذلك التطبيقات وفق المعيارية الوزنية , على قواعد البحور الشعرية , ومؤثراتها لدى السامع , في الايقاع والصوت واللحن والغناء . في الجوانب المهمة . كما اشتملت دراساته التطبيقية في التطرق الى ( الابوذية ) و ( العتابة ) وغيرهما . . ان كتاب ( الايقاع في الشعر الشعبي ) مقسم الى ثلاث اقسام . هي :

1 – القسم الاول : الايقاع في الشعر الشعبي , تنظيراً وتطبيقاً .

2 – القسم الثاني : في ايقاع الاغاني . واشتمل التطبيق على 12 أغنية , وهي :

1 – أغنية ( بنادم ) ل حسين نعمة واشكالية إيقاعها .

2 – إيقاع اغنية ( أفز بالليل ) ل ستار جبار .

3 – الايقاع في أغنية حسين نعمة ( جاوبني تدري الوكت )

4 – الايقاع في اغنية ( طير الحمام ) ل رضا الخياط

5 – الايقاع في قصيدة كاظم اسماعيل الكَاطع ( تغطيت ) .

6 – إيقاع أغنية ( بحشاشتي ) ل رياض أحمد .

7 – إيقاع أغنية ( عليمن يا كَلب ) ل وحيدة خليل .

8 – إيقاع أغنية ( عاش من شافك ) ل فاضل عواد .

9 – الايقاع في أغنية ( يانبعة الريحان ) التراثية .

10 – الايقاع في أغنية ( كيفك أنتَ ) ل فيروز

11 – الايقاع في أغنية ( جوز منهم ) ل عفيفة اسكندر .

12 – الايقاع في أغنية ( مالي خلق ) كاظم الساهر والاطفال .

ومحاولة التمتع في بعض هذه الاغاني الجميلة , والتطبيقات الوزنية عليها .

1 – إيقاع اغنية بنادم . غناء حسين نعمة . ولحن كوكب حمزة . الشاعر ابو سرحان ( ذياب كزار . 1946 – 1982 ) . أبتدأً مطلع أغنية ( بنادم ) بايقاع السريع المحوّر في العروض والضرب شعبياً . أي ان الشاعر لم يلتزم بأيقاع السريع المستعمل :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ / مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُن .

وإنما جعل العروضة والضرب مصابين بعلة القطع ( فَعْلُنْ ) بسكون العين كما في مستهلها :

بهيدة عله بختك لاتعت بيها روحي انحلت والشوك ما ذيها

مُسْتَفْعِلُن مُستَفْعِلُن فَعْلُنْ مُستَفْعِلُن مُستَفْلُن فَعْلُن

ما جنها ذيج الروح يبنادم لا جنها كلها اجروح يبنادم

مُستَفْعِلُن مُستَفْعِلٌن فَعْلُن مُستَفْعِلُن مُستَفْعِلُن فَعْلُن

وهذا رابط اغنية ( بنادم ) بصوت حسين نعمة



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2 – اغنية عليمن يا كَلب تعتب عليمن / وحيدة خليل

عليمن يا كَلب تعتب عليمن

مفاعيلُنْ مفاعيلُنْ فعولُنْ

هويت وجربت وامنت بيمن

مفاعيلُنْ مفاعيلُنْ فعولُنْ

وهذا رابط اغنية ( عليمن يا كَلب ) بالصوت الشجي للمطربة وحيدة خليل



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3 – الايقاع في أغنية ( يا نبعة الريحان ) التراثية بصوت المطربة سليمة مراد

يانبعة الريحان حِنِّي على الولهان

مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلانْ مُستَفْعِلُنْ فَعْلانْ

جسمي نحل والروحْ ذابت وعظمي بانْ

مُستَفْعِلُنْ فَعْلانْ مُستَفْعِلُنْ فَعْلانْ

وهذا رابط الاغنية



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4 – الايقاع في أغنية ( كيفك أنتَ ) ل فيروز

تزكر آخر مرة شفتك سنتا ؟

فعْلُن فعْلُن فعْلن فعْلُن فعْلُن

تزكر وقتا آخر كلمة قلتا ؟

فعْلُن فعلن فعلن فعلن فعلن

وهذا رابط الاغنية بصوت فيروز . كتب كلماتها ولحنها زياد الرحباني

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5 – الايقاع في أغنية ( مالي خلق ) كاظم الساهر والاطفال .

أقيمت هذه الاغنية ( مالي خلق ) على مجزوء الكامل

مالي خلقْ حب وافترق ْ

مُستَفْعِلُنْ مُستَفْعِلُن

نار العشقْ تحرقْ حرقْ

مُستَفْعِلُن مُستَفْعِلٌنْ

وهذا رابط الاغنية الجميلة



3 – القسم الثالث : دراسات

اشتملت على القصائد التالية

1 – قصائد للشاعرة وفاء عبدالرزاق

2 – قصيدة : الملحمية الشعرية ( جبت كل العراق وجيت ) للشاعر د. خيرالله سعيد

3 – عن مظفر النواب ومخالفاته للسائد في الشعر الشعبي .

ونختار مقطع من قصيدته المشهورة ( للريل وحمد )

مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليلْ

مستفعلن فاعِلن مستفعلن فعلانْ

واسمعنا دك اكَهوة وشمينا ريحة هيلْ

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلان

ياريل صيح ابقهر صيحة عشك يا ريلْ

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعْلانْ

هودر هواهم ولك , حدر السنابل كَطةْ

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعِلُنْ

آنه ارد الوكَ الحمد , مالوكَن لغيره

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعْلُن

× كتاب : الايقاع في الشعر الشعبي

× المؤلف : الاستاذ الكبير د. عبدالرضا علي

× نشر وتوزيع : شركة العارف للاعمال ش . م .م . بيروت / لبنان

× تاريخ الاصدار : الطبعة الاولى عام 2018

عدد صفحات الكتاب : 149 صفحة

جمعة عبدالله

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