صحيفة “الصباح” الحكومية تهرب من اخطائها الكارثية

محمد فالح محمد

هربا من توثيق اخطائها الكارثية التي بلغت المئات وتجاوز معدلها ال 20 خطأ يوميا، اقدمت ادارة صحيفة “الصباح” الحالية منذ مدة طويلة، وبين الحين والآخر، على حجب نسختها الالكترونية ال (Pdf) التي تنشرها على موقعها الرقمي في الانترنيت، وتوقفت كذلك عن تحديث الكثير من اقسام الموقع وتقليل عدد المواد الصحفية التي تنشرها عليه لاحتوائها على عشرات الاخطاء.

ولجأت ادارة “الصباح” الى حجب تداول نسخة ال (Pdf) بعد ان باتت تخشى عواقب تصوير عشرات الاخطاء يوميا ونشرها بين العاملين في الصحيفة وفي شبكة الاعلام العراقي ورفع الكثير منها الى رئيس الشبكة ومجلس أمنائها والى المفتش العام وجهات معنية اخرى لمحاسبة المتسببين بارتكابها.

والموقع الالكتروني للصحيفة هو المتنفس الوحيد للصحيفة بعد ان تراجعت مبيعاتها الى مستوى غير مسبوق نتيجة عدم مواكبتها للاحداث واصرار ادارتها على نشر الاخبار والتقارير القديمة جدا.