صدور مذكرة اعتقال لشخص “حرض” على قتل مقتدى الصدر

صدرت مذكرة القاء قبل على شخص حرض على مقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقيل انه مرتبط بائتلاف دولة القانون.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع مصورة لشخص يدعى ابو اسد الياسري، تهجم فيه على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتوعد بقتله.

لكن سرعان ما اصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي توضيحا، نفى فيه ارتباط الياسري بيه.

وذكر بيان لائتلاف دولة القانون “نؤكد استنكارنا لما نسب للمدعو أبو أسد الياسري من كلام غريب ومستهجن في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والذي احتوى عبارة تهجم وإساءة غير مقبولة على الاطلاق بحق أحد الشخصيات السياسية”.

وأوضح البيان أن “الياسري ليس له صلة بمكتب دولة القانون او بمكتب رئيس الائتلاف، لذا فإن المدعو يتحمل مسؤولية ما نسب إليه في حال تأكد ذلك”. وأضاف أن “منهج دولة القانون يتقاطع تماماً مع هذا الرأي اللامسؤول”.