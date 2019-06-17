عبدالمهدي يشكل خلية كهربائية ويؤكد: نحتاج بيئة استثمارية مناسبة

اكد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتشكيل خلية خاصة بالقطاع الكهربائي.

جاء ذلك خلال ترؤس عبدالمهدي، الاجتماع الثالث للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

واكد رئيس الحكومة ضرورة التعاون وتوفير البيئة السليمة والآمنة والمستقرة للإستثمارات وتجاوز المناطقية والنظر الى المصالح العليا للبلاد، وتعزيز الاستقرار والاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وتحقيق النفع العام والعمل المسؤول في ظل الدستور العراقي الذي ينظم صلاحيات الحكومات الاتحادية والمحلية، والنظام الديمقراطي الذي يعد ضمانة اساسية للجميع. بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي.

وبحث الإجتماع بشكل تفصيلي ملف الطاقة الكهربائية في المحافظات وكل مايتعلق بالانتاج والتوزيع والاستهلاك والاحتياجات والحلول والمقترحات اللازمة، الى جانب موضوع التخصيصات المالية لبعض المحافظات وعلاقات الحكومات المحلية مع الاجهزة الرقابية الاتحادية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية والمتابعة المستمرة وتقديم المقترحات والحلول وتذليل الصعوبات ومعالجة الحالات الطارئة، مشيرا الى استمرار جهود دعم الفلاحين والمزارعين في جميع المحافظات والمضي بالخطط المعدّة للمحاصيل الزراعية لماتوفره من دعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

وحول توجهات الحكومة وسياستها الخارجية قال ئيس مجلس الوزراء “اننا نستثمر المشتركات الكبيرة والمتجددة مع جميع دول الجوار لتعزيز مكانة العراق وتطوير علاقاته وتمكينه من لعب دوره في الجهود المتعلقة بالأزمة الاقليمية”.

واستعرض جهود الحكومة في توسيع الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وتنشيط الاقتصاد وما تتطلبه من تعاون وأجواء آمنة ومناسبة وجاذبة في جميع المحافظات، مشيرا الى ماتم تحقيقه من خلال عقد اتفاقات مهمة مع كبريات الشركات الألمانية والامريكية والآسيوية في المجال الاقتصادي والاستثماري والطاقة ومن بينها خارطة الطريق لقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس ، وشركة اكسون موبيل، والصندوق الاستثماري المشترك مع الصين وليس الاستدانة ، الى جانب التعاون مع كوريا واليابان.

واكد ان “هذه الاستثمارات والمشاريع الكبرى يجب ان نوفر لها بيئة صالحة وعملا مسؤولا يتجاوز المناطقية الى مصلحة البلاد أجمع ، اضافة الى مايوفره اتفاق شط العرب واستثمار ميناء المعقل المهم وتطهيره ومايوفره من مصالح اقتصادية وفرص عمل واسعة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات وممثل الحكومة في مجلس النواب رئيس سكرتارية الهيئة طورهان المفتي، ووكيلا وزارتي التخطيط والكهرباء والمديرين العامون في وزارتي المالية والتخطيط والكهرباء ومديري النقل والتوزيع والتشغيل، وعدد من المسؤولين والمستشارين .