مدينة لينشوبنك تستضيف المؤتمر السنوي للإتحاد الإسلامي الشيعي في السويد

إعداد وتصوير / عمران الياسري

السويد / لينشوبنك

توافدت المراكز والمؤسسات والجمعيات الاسلامية في مملكة السويد الى مدينة لينشوبنك التي تبعد 200 كم عن العاصمة السويدية ستوكهولم في حسينية الامام الحسن المجتبى عليه السلام لحضور المؤتمر السنوي للإتحاد الإسلامي الشيعي يوم السبت 15/6/2019 الموافق 12 شوال 1440 هـ .

استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية القاها الحاج يوسف رحب فيها بالحضور ،وشكر اللجان التي اعدت لهذا المؤتمر ثم كلمة للسيد هاشم الموسوي امام وخطيبب المركز المستضيف رحب فيها برئيس الإلتحاد ونائبيه وخطباء وائمة المراكز الاسلامية وجميع الوافدين من مختلف مدن السويد وبالشباب الذي شكل حضور متميز.

السيد الموسوي نقل تجربته الشخصية في كيفية اكتمال هذا الصرح الكبير واتمام بنائه بجهود الخيرين والموالين دون مساعدة أي جهة رسمية حكومية او دينية فتحدث بلغة الارقام عن تأسيس هذه الحسينية منذُ عام 1994 في مكان بسيط ولا يسد الحاجة لازدياد عدد الجالية الاسلامية فنمت فكرة شراء قطعة ارض وبناء مركز اسلامي يكون ضمان لمستقبل الاجيال وحلقة وصل للتمسك بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف . وتم العمل لفتح باب التبرع حتى كانت الخطوة الاولى لشراء هذه الارض بمبلغ 3700000 كرون سويدي وتسليم الخريطة الى شركة سويدية مختصة لتصل التكلفة ونهاية البناء الى حوالي 9500000 كرون سويدي . بعد ان اكتملت قاعة ومصلى كبير للرجال وفي الطابق العلوي قاعة كبيرة للنساء واماكن للمكتبة والشباب ومطابخ وصحيات ومرآب كبير لوقوف السيارات .

الاستاذ حيدر ابراهيم رئيس الإتحاد والمشرف على هذا المؤتمر عرض بشرح تفصيلي على مناقشة جميع الفقرات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر وتم العرض على شاشة كبيرة توسطت القاعة .

قدم ممثلي الجمعيات والمراكز بعض الاقتراحات وبعض المعوقات في عملهم وتحديد بعض من هذه الصعوبات وكيفية ايجاد الحلول المشتركة بعد ان يتم التشخيص لهذه المشاكل .

وتقرر ان يكون الاجتماع في العام القادم في مدينة هلسنبوري بناء على طلب قدمته حسينية الامام المهدي .

فقرات المؤتمر

افتتاح الاجتماع

تعريف وتقديم من قبل حسينية الامام الحسن ( ع ) في لينشوبينك

انتخاب مدير الجلسة ومدون المحضر

تثبيت جدول الاجتماع

تسجيل الاعضاء حسب شروط دائرة دعم الاديان

دعم الجمعيات والحسابات الضريبية الدعم من خلال الضريبة

نشاطات الاتحاد 2018 / 2019

اتقاقية جديدة مع مؤسسة ابن رشد

تاسيس الاتحاد الشيعي للشباب

الاحداث الحالية

سلامة وأمان المساجد

كلمة الجمعيات – نقاش مفتوح

اختتام الاجتماع