مسرور بارزاني ينتظر من الاطراف الكوردية أمراً لتشكيل الحكومة

أفاد المكلف بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة مسرور بارزاني، يوم الاحد، بأنه سيزور مدينة السليمانية للاجتماع بالأطراف المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال بارزاني للصحفيين بعد اجتماعه مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني “عقدا اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبحث مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، وناقشنا معهم حصة الحزب الديمقراطي في الحكومة”.

واضاف انه “في الايام القليلة المقبلة سنبدأ مشاورات في محافظة السليمانية مع باقي الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة لمناقشة مرشحيها”، مبينا انه ينتظر تقديم الاطراف المشاركة في الحكومة تقديم السير الذاتية للمرشحين للحكومة المقبلة للاسراع بتشكيلها وفق المهلة القانونية المحددة”.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد ان الحزب الديمقراطي ناقش خلال الاجتماع مع مسرور بارزاني تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا ان الحزب الديمقراطي قدم مرشحيه للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

يشار الى ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، كلف مسرور بارزاني في 12 من شهر حزيران بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

ويقضي القانون بأن ينجز رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه بعملية تشكيل الحكومة وعرضها على برلمان كوردستان للمصادقة عليها.