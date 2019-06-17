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نجم الدين كريم يعود الى أربيل

أفادت مصادر، اليوم الاحد، بعودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، الليلة الماضية، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

واوضحت وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان نجم الدين كريم عاد إلى أربيل ليمارس حياته الطبيعية.

ونشرت وسائل إعلام مؤخراً، أنباءً عن اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية ايار الماضي أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت “بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق”.

وفي 22 من أيار الماضي، أكد نجم الدين كريم، أنه حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة، كما نفى مكتب محافظ كركوك السابق، الأنباء التي نشرت عن اعتقاله في مطار بيروت.

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