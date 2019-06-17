Posted on by

يا أبنة الكرخ


يا أبنة الكرخ

عبد صبري أبو ربيع

لا تلمــني وأنت الذي

رميت الورد من يديك

ثم رأيت الدمعات

تسيل من بين جفنيك

ورأيت النوم

يفـــر من بـين عينيك

ولما أقدمت الى الباب

تقدم ما لديك

قالوا فراشتك على ذاك الأيك

ويــلاه يــــا أبنة الكرخ

كنتِ أول باب في القلب

يفتح عليك

ثم صرتِ أول باب للذكريات

كلما فكرت فيك

فرجعت يـا عبد

تجر سنين العمر على ساقيك

فرجعت يــــا أبنة الكرخ

تحمل الدنيا على خافقيك

كنتِ مثل حمــامة بيضاء

فرت من يديّ في عالميك

يا عطركِ الفواح كأنسام الربيع

بـاسمة على شفتيك

يــــــا ردائكِ الزنبق

يـلوحُ كالبدر على كتفيكِ

لا تلمـني فـأنتِ في القلب

قصيدة شعر على حاجبيك

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close