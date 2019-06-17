يا أبنة الكرخ
عبد صبري أبو ربيع
لا تلمــني وأنت الذي
رميت الورد من يديك
ثم رأيت الدمعات
تسيل من بين جفنيك
ورأيت النوم
يفـــر من بـين عينيك
ولما أقدمت الى الباب
تقدم ما لديك
قالوا فراشتك على ذاك الأيك
ويــلاه يــــا أبنة الكرخ
كنتِ أول باب في القلب
يفتح عليك
ثم صرتِ أول باب للذكريات
كلما فكرت فيك
فرجعت يـا عبد
تجر سنين العمر على ساقيك
فرجعت يــــا أبنة الكرخ
تحمل الدنيا على خافقيك
كنتِ مثل حمــامة بيضاء
فرت من يديّ في عالميك
يا عطركِ الفواح كأنسام الربيع
بـاسمة على شفتيك
يــــــا ردائكِ الزنبق
يـلوحُ كالبدر على كتفيكِ
لا تلمـني فـأنتِ في القلب
قصيدة شعر على حاجبيك