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أمسية الشاعر أحمد هاشم الريسوني صاحب “هذا البيت ” في ضيافة بيت الشعر في المغرب

ضمن برنامجه الثقافي والشعري، ينظّم بيت الشعر في المغرب أمسية الشاعر أحمد هاشم الريسوني، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2019 في الساعة السادسة مساء بمندوبية وزارة الثقافة بمدينة طنجة. يشارك في هذه الأمسية الناقد خالد بلقاسم والشاعر والمترجم خالد الريسوني، اللذان ستضيءُ مداخلتُهما جوانب من التجربة الشعرية لأحمد هاشم الريسوني، الذي كتب و نشر، انطلاقا من ثمانينيات القرن الماضي، قصيدةً حديثة، تنطوي على مرجعيات تتداخلُ فيها أزمنة عديدة وتتغذّى بمقروءٍ شعري وثقافي عبر إيقاع موشوم بنبرة ذاتية بينة .

كما أن اللافت في تجربة هاشم الريسوني حرصُها على بناء متخيل يمتَح من أمكنةٍ خبرتْها الذات الكاتبة في تفاصيل حياتية أو اقترنت بوقائع تاريخية. أمكنة يستدعيها الشاعر لا بوصفها جغرافيا باردة، بل باعتبارها معنى ينبضُ بالحياة وبأسرارِ الذات .

من أعمال أحمد هاشم الريسوني، الذي يعملُ أستاذا للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان: “مرتيليات”، “الجبل الأخضر”، “لا”، “هذا البيت”.

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