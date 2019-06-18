(( إستثمار بغداد : مشروع جوهرة المحيط خطوة مهمة للحد من أزمة السكن ))

مما لاشك فيه أن مشاريع هيئة إستثمار بغداد أصبحت مثار إعجاب لأهالي بغداد ويشار اليها بالبنان كونها تنوعت بين المشاريع الخدمية والسياحية والصناعية والسكنية والصحية والتعليمية ولازال الطموح كبيراً للهيئة متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي من أجل بذل المزيد من الجهود للقائمين على هذه المشاريع وخصوصاً السكنية منها من أجل الوصول الى مرحلة الإنجاز النهائية لتلك المشاريع والتي سوف يكون لها الأثر الكبير في حل أزمة السكن .

مشروع جوهرة المحيط لشركة وادي المحبة للتجارة والمقاولات العامة في منطقة الكاظمية _ قرب بوابة بغداد الشمالية واحد من المشاريع السكنية التي تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من قبل المهندس شاكر الزاملي . المشروع عبارة عن مجمع سكني يتألف من (5) بنايات مقسمة الى (A,B,C) بواقع سرداب وأرضي وستة طوابق إضافة الى مبنى تجاري .

اللجان الفنية والهندسية التابعة لهيئة إستثمار بغداد أشرت إرتفاع وتيرة العمل في المشروع , حيث يستمر العمل في الإنهاءات الداخلية لبناية ( A1،B1) وكذلك تم الإنتهاء من حفر السرداب الخاص بالمبنى التجاري والعمل جاري للإنتهاء من بناء مراحل الهيكل الإنشائي لباقي البنايات السكنية ، هذا ويضم المجمع عدة خدمات منها :

• غاز مركزي

• ماء

• كهرباء على مدار 24 ساعة

• أنترنيت

• حراسات أمنية

• حدائق

• مواقف للسيارات واسعة

• 4 مصاعد في كل بناية

• نظام إنذار الحريق ومنظومة إطفاء الحرائق

تحياتنا

#هيئة_إستثمار_بغداد

#قسم_العلاقات_والإعلام