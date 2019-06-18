ابو رمان وسماوي : برنامج المهرجان روعي فيه النوعية الثقافية العالية والفنية

الاردن : 2019

اكد وزير الثقافة الدكتور محمد ابو رمان رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين ، ستشهد تنوعا في فعاليات المهرجان المحلية والعربية التي ستحضنها مسارح المدينة الاثرية ال 5 بالإضافة الى العديد من الفعاليات التي ستعم محافظات الاردن ، وأضاف ان برنامج المهرجان يحتوي على 140 فعالية فنية وثقافية يشارك فيها 1500 مثقف وفنان وفنانة من الاردن والدول العربية مؤكدا على ان مهرجان جرش للثقافة والفنون يمثل إرثا كبيرا وظاهرة اجتماعية وثقافية وفنيه وهو مهرجان وطني وعربي وعالمي وعلينا جميعا انجاحه لأن نجاحه سينعكس علينا ثقافيا وفنيا واقتصاديا وسياحيا ، وأضاف ان اللجنة العليا للمهرجان عملت على رسم سياسية تعنى بمهرجان جرش بالدورة 34 من خلال ابراز المشاركة العربية ومشاركة فرق عالمية على مستوى عال وذلك من باب التفاعل الثقافي والفني. ولفت الى حرص اللجنة العليا على انتاج اغان وطنية بالحان جديدة تأخذ بعدا وطنيا ورمزيا وثقافيا.

واكد ابو رمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان اليوم الاثنين الموافق 17/6/2019 بحضور كبير من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الاردنية والعربية ان الدورة الرابعة والثلاثين هي النافذة التي نطل منها ثقافيا وفنينا على العالم ليبقى مهرجان جرش للثقافة والفنون كما كان وسيبقى يتربع على عرش المهرجانات العربية .

بدوره قال المدير التنفيذي للمهرجان السيد ايمن سماوي ان برنامج المهرجان تضمن النوعية الثقافية العالية والفنية كما روعي فيها تنشيط السياحة الداخلية من خلال العروض والأمسيات الثقافية التي تحتضنها المدن الثقافية ، ليكون الطابع الثقافي الحقيقي حاضرا بقوة في برنامج المهرجان خصوصا وان كافة مسارح المدينة الاثرية تم اعادة تشغيلها : مثل مسرح الصوت والضوء حيث سيتم عروض للافلام القصيرة السينمائية يشارك بها عدد من الدول العربية منها مصر والجزائر وتونس والأردن وسوريا بالإضافة الى عروض مسرحية ، اما مسرح ارتيمس سيكون فاعلا بالعديد من الفعاليات التي تم اختيارها لتناسب اطفالنا بعروض مسرحية وقراءات قصصية وعروض مقامات القدس والعديد من الفعاليات الاخرى التي تعنى بالطفل .

وأضاف سماوي ان الفعاليات التي تم اختيارها هذا العام على المسرح الشمالي ستكون نوعية بهدف تفعيل المسرح الشمالي اذ سيكون حفل الافتتاح لانطلاق فعاليات المهرجان من ذات المسرح تحت الرعاية الملكية السامية وفعاليات فنية من ابرزها فرقة سلاطين وشيوخ الطرب من سوريا وعبير نعمة من لبنان وفرقة اوبرا الاسكندرية من مصر وليلة اردنية لبنانية تشارك بها الفنانة الاردنية مكادي نحاس وجاهدة وهبه من لبنان والشاعرة ماجدة داغر من لبنان .

وقال سماوي ان اللجنة العليا للمهرجان وإدارة المهرجان حرصت على تقديم الفن الاصيل والملتزم في الثقافة والفنون ليبقى مهرجان جرش الاول محليا وعربيا وعالميا ؛ خصوصا وان الفترة التي تسلم بها سماوي ادارة المهرجان كانت بتاريخ 29 آذار الماضي وتم انجاز البرنامج في فترة قياسية خلال شهرين ونصف، لينطلق في الثامن عشر من تموز بإطلالة جديدة ورداء متجدد يضم في ثناياه جملة من التطويرات والتحسينات وستشغل فعالياته المدينة الاثرية بالفرح وغذاء الروح .

اما مسرح النجوم وهو المحطة الهامة ووجهة لكل الفنانين العرب والأردنيين والفرق المحلية والعربية و العالمية ، حيث سيشهد هذا العام حضوراً مميزا لعدد من النجوم الأردنيين والعرب، ليكون الفنان الاردني عمر العبداللات نجم حفل افتتاح فعاليات المسرح الجنوبي بتاريخ 18/7/2019 اما يوم الجمعة الموافق 19/7/2019 سيكون لعشاق الرومانسية ليلة اردنية لبنانية يشارك فيها الفنان اسامة جبور والفنان وائل كفوري ويوم السبت الموافق 20/7/2019 الفنان يحيى صويص والفنانة نانسي عجرم ويوم الاحد الموافق 21/7/2019 فرقة الرواد من الاردن والفنانة صوفيا صادق من تونس اما يوم الاثنين الموافق 22/7/2019 فرقة نادي الجيل الجديد من الاردن ويوم الثلاثاء 23/7/2019 ليلة اردنية يشارك بها كل من الفنان محمد أبو غريب،غالب خوري،ليندا حجازي / الاردن ويوم الاربعاء الموافق 24/7/2019 ليلة اردنية للفنانين : بسام الحلو،نايف الزايد، يوسف كيوان،سهير عودة اما يوم الخميس الموافق 25/7/2019 ليلة اردنية فلسطينية للفنانة ديانا كرزون ، والفنان محمد عساف ويوم الجمعة الموافق 26/7/2019 احمد عبندة من الاردن ومارسيل خليفة من لبنان ليكون جمهور مهرجان جرش مع نجم ختام فعاليات المهرجان في ليلة اردنية مصرية يشارك فيها كل من الفنان جهاد سركيس والفنان المصري محمد منير .

يذكر ان ادارة المهرجان استحدثت عدداً من التسهيلات والخدمات الجديدة وذلك ضمن نهجها التطويري للارتقاء بالخدمات التي تقدم لزوار المهرجان في دورته الـ34 المقبلة

حيث تم استحداث اربع بوابات لدخول الجمهور الى المدرج الجنوبي الذي يعد اكبر مسارح مدينة جرش الاثرية وذلك تجنبا لحالات الازدحام وتسهيلا لدخول الجمهور إلى فعاليات هذا الموقع الذي تقام عليه حفلات نجوم الغناء الاردنيين والعرب

بالإضافة إلى ان المهرجان في دورته الـ 34 المقبلة سيشهد تطويرا في أجهزة التفتيش بحيث ستتم عبر اجهزة كاشفة كالتي تستخدم في المطارات للتسهيل في إجراءات التفتيش. واستحداث “البطاقة الذهبية العائلية” التي تمنح صاحبها وزوجته واثنين من أطفاله حضور مختلف الفعاليات بمبلغ مئة دينار فقط

وبين انه تم زيادة عدد المرافق الصحية المجهزة تجهيزا حديثا بواقع 15 مرفقا صحيا لتضاف الى المرافق الثمانية السابقة ليبلغ مجموع المرافق الصحية في موقع المدينة الاثرية 23 مرفقا صحيا مزودا بمختلف الاحتياجات الاساسية .