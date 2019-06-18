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التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان ستكون من 18-21 وزارة

قال مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عارف رشدي ، ان التشكيلة الجديدة للحكومة ستكون من 18-21 وزارة تم توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي ، مع بعض المراعاة لبعض الأحزاب. داعيا الأحزاب السياسية ان لا تعمل على تأخير تشكيل الحكومة.

وأضاف رشدي في تصريح ان سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء المكلف ، مسرور بارزاني مع الأحزاب في السليمانية كانت إيجابية.

مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أوضح بالقول اننا نتوسم خيرا في تسلم نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني لرئاستي اقليم وحكومة كوردستان كونهم يتمتعون بدعم الرئيس مسعود بارزاني وقيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقاعدة الجماهيرية.

وبحسب القانون ، أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ، مسرور بارزاني ، قال امس الاثنين ، أن اجتماعاته في مدينة السليمانية كانت ايجابية، مبينا أنه ينتظر تقديم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية في حكومته الجديدة ، لافتاً الى انه يأمل تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان قبل الموعد المحدد لذلك .

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