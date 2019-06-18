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الدخيلي يوجه بيئة ذي قار بمنع الحرق العشوائي في مداخل المحافظة

المكتب الاعلامي

وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مديرية بيئة ذي قار وبلدية الناصرية بمتابعة ملف الحرق العشوائي في مداخل المحافظة للتقليل من الاضرار الصحية على المواطنين .

واوضح الدخيلي ” ان حالة الحرق العشوائي للنفايات والمخلفات بمداخل المحافظة يتسبب في انتشار لعدد من الامراض الوبائية وتم توجيه دوائر البيئة والبلدية باتخاذ جملة من الاجراءات للقضاء على هذه الحالة وايجاد طرق واماكن بديلة لرمي النفايات والمخلفات .

وبين الدخيلي ” امكانية ايجاد بديل اخر لعمل معامل الحديد والنجارة في الاحياء الداخلية لمركز المدينة بعد انتشارها بشكل واسع بدون قيود وضمانات بيئية لعملها .

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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