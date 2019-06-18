السامرائي يدعو الحكومة لإيجاد حلولٍ عملية لطمر النفايات المشعة بعيداً من المناطق المأهولة بالسكان

طالب النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرائي ، الاثنين 17 حزيران 2019، وزيري الصحة علاء العلوان والتعليم العالي قصي السهيل بإيجاد حلولٍ عملية لطمر النفايات المشعة بعد معالجتها بما يضمن سلامة المواطن والبيئة.

ودعا السامرائي خلال استضافة الوزيرين باجتماع عقد في مجلس النواب بحسب بيان صادر عن مكتبه الى “بيان أسباب طمر النفايات المشعة في محافظات بعينها ، مستوضحاً منهما عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المواطنين من المخاطر التي تسببها تلك النفايات” .

واشار إلى “ضرورة إيجاد البدائل التي تحقق الهدف بالتخلص من تلك النفايات بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان”.

وأكد السامرائي أنه “سيقوم بمخاطبة رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني لمعرفة أسباب قراره حول تحديد مناطق الطمر ، حيث أن وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل الذي أُلحقت وزارةُ العلوم والتكلنوجيا بمسؤوليته بيّن خلال الاستضافة أن القرار في ذلك يعود لرئيس الوزراء وللمجلس الأعلى للأمن الوطني”.

واشار الى ان “أعضاء مجلس النواب يشعرون بقلق بالغ من الآثار السيئة التي تسببها عمليات طمر النفايات المشعة على الصحة والبيئة ويطالبون بإيجاد حلول حقيقية وواقعية تخدم المجتمع وتحقق أهداف الجهات الحكومية المعنية بطمر النفايات المشعة والتخلص منها دون مخاطر”.

كما أشار السامرائي إلى أنه ناقش خلال الاجتماع مع الدكتور السهيل وزير التربية وكالةً الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صلاح الدين وإمكانية إطلاقها وتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك”.