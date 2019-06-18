أكد المفوض السفير الدكتور هيثم أبو سعيد المفوض بالشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان ورئيس وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان أن الدولة الفلسطينية هى دولة عربية محتلة عاصمتها القدس الشريف احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية وأن عدم الاعتراف بتلك الحقيقة التى ستظل باقية هو خطأ جسيم وأى قرار تتخذه الولايات المتحدة الامريكية او إسرائيل فى ذلك الشأن مرفوض تماما وسيجسد خطورة شديدة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها .

هذا وقد أعرب المفوض السفير الدكتور هيثم أبو سعيد عن أسفه الشديد حيال استضافة دولة البحرين لورشة عمل المنامة التى أعلنت إسرائيل رسميا بحضورها واتهمت السلطة الفلسطينية بأنها تبذل مجهودا فى عركلة هذا المؤتمر وأن هذا المجهود حق غير شرعى وهذا الأمر يرفضه العرب تماما وأن الشعوب العربية ترفض تماما استضافة ورشة المنامة بدولة البحرين .

كما حزر المفوض السفير الدكتور هيثم أبو سعيد من الاستهزاء بمشاعر الشعب العربي واستفزازهم حيال أمر القدس الشريف كونه ملك للعالم العربي بأكمله والمسلمين فى أنحاء العالم وأن القدس الشريف ليس ملك للدولة الفلسطينية المحتلة فحسب وأن اى مساس بالقدس الشريف يعتبر تعدى واضح وصريح على حقوق وممتلكات الشعب العربي وسيكون رد فعل الشعوب غير متوقع

المستشار الإعلامى لمصر بوكالة الأنباء الدولية لحقوق الانسان /محى البدوى

Ambassador Haitham Abu Said to the International News Agency for Human Rights: Bahrain summit provocation for Muslims / السفير الدكتور هيثم ابو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: قمة البحرين إستفزاز للمسلمين