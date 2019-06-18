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الشركة العامة للصناعات الفولاذية تتعاقد لتجهيز وزارة الكهرباء بمنتجاتها من أعمدة نقل الطاقة الكهربائية

وقعت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقودا مع وزارة الكهرباء لتجهيزها بمنتجاتها.
وبين مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة بأن شركته أبرمت عقودا لتجهيز شركة توزيع الشمال وشركة توزيع الفرات الاوسط التابعتين لوزارة الكهرباء بإعمدة نقل الطاقة الكهربائية مختلفة الأنواع والاطوال ، مشيرا الى ان مصنع الابراج والكرينات والغلونة التابع للشركة سيقوم بعمليات الانتاج للاعمدة المطلوبة وفق احدث المواصفات العالمية وخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية.
وأكد المدير العام سعي الشركة لتعزيز الطاقة الكهربائية في البلاد ورفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي لاسيما أن الشركة العامة للصناعات الفولاذية من الشركات العملاقة التي تمتلك مصانع تخصصية وتتمتع بأمكانيات وقدرات تصنيعية وانتاجية كبيرة.

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