العراق يقدم للمواطنيين الامريكيين تاشيرات بمدة 12 شهر

اكدت الحكومة العراقية، لنظيرتها الامريكية، خلال اجتماع الجلسة الثانية لمجلس اتفاقية اطار التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة، نية العراق تقديم تاشيرات دخول لمدة 12 شهرا، للمواطنيين الامريكيين.

واظهر البيان الختامي للاجتماع الذي ان “العراق وفي اطار تعزيز جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، سيقوم باصدار تاشيرات دخول متعددة، مدتها 12 شهرا للمواطنيين الامريكيين، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار الوطنية، بتسهيل زيارات المستثمرين الامريكيين، عبر منحهم تاشيرات متعددة الدخول لمدة 6 اشهر، تصدر عن مكتب خاص لاصدار التاشيرات، يعمل في المطار”.

يشار الى ان الاجتماع المنبثق عن اتفاقية اطار التجارة والاستثمار الموقعة بين البلدين عام 2005، شهد مناقشات اخرى حول التعريفات الكمركية والاقرارات الضريبية، قبل ان يعلن الطرفان التزامهما بضرورة احراز تقدم اقتصادي قبل الاجتماع المقبل.