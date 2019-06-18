Posted on by

العراق يقدم للمواطنيين الامريكيين تاشيرات بمدة 12 شهر

اكدت الحكومة العراقية، لنظيرتها الامريكية، خلال اجتماع الجلسة الثانية لمجلس اتفاقية اطار التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة، نية العراق تقديم تاشيرات دخول لمدة 12 شهرا، للمواطنيين الامريكيين.

واظهر البيان الختامي للاجتماع الذي ان “العراق وفي اطار تعزيز جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، سيقوم باصدار تاشيرات دخول متعددة، مدتها 12 شهرا للمواطنيين الامريكيين، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار الوطنية، بتسهيل زيارات المستثمرين الامريكيين، عبر منحهم تاشيرات متعددة الدخول لمدة 6 اشهر، تصدر عن مكتب خاص لاصدار التاشيرات، يعمل في المطار”.
يشار الى ان الاجتماع المنبثق عن اتفاقية اطار التجارة والاستثمار الموقعة بين البلدين عام 2005، شهد مناقشات اخرى حول التعريفات الكمركية والاقرارات الضريبية، قبل ان يعلن الطرفان التزامهما بضرورة احراز تقدم اقتصادي قبل الاجتماع المقبل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close