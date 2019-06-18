القبض على انتحاري فـي ديالى واستهداف تجمع لداعش فـي نينوى

ضبطت الأجهزة الأمنية إرهابياً بحوزته حزام ناسف وأسلحة، في محافظة ديالى. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات ديالى، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ضمن قاطع المسؤولية”.

وأعلنت الخلية أن القوة ضبطت بحوزة الإرهابي حزاماً ناسفاً وأسلحة وأعتدة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية وإحالته إلى القضاء.

بالتزامن مع ذلك، نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، قصفاً استهدف وكراً يختبئ فيه مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة نينوى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (المدى)، قائلة: وفقاً لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى، تم قتل 16 إرهابياً داخل نفق في “وادي الكصب” (30 كم جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى)، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي.

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على 9 من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وكان زعيم داعش أبو بكر البغدادي قد أعلن في 2014 قيام ما يسمى بالخلافة الإسلامية من الموصل، قبل أن تستعيدها القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي في منتصف 2017.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة “داعش” في كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة “خلافة مزعومة”.