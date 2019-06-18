القصيدة النسوية العراقية (2003 ـ 2013)

عرض : ياسمين خضر

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة الكتاب الموسوم (القصيدة النسوية (2003 ـ 2013) المركز والهامش ـ دراسة نقدية للكاتبة شهد سلام.

للنقد حضور راسخ في تشكيل المشهد الإبداعي مادام يؤدي وظيفة مزدوجة في تخضيب هذا المشهد تارة بالتفاعل مع المنجز الادبي والفني وأخرى بموازاة ذلك المنجز ابداعيا، وجاء المنهج الذي سارت عليه خطة الدراسة معتمدا على النقد الثقافي وبالأخص في اتجاه الدراسات النسوية الثقافية وساعد هذا الانفتاح على الإفادة من الإجراءات المعتمدة في الدراسات النسوية الثقافية التي تعتمد على الدراسات التحليلية والجمالية.

تضمن الكتاب ثلاثة فصول في مقدمتها تمهيد، تناول الفصل الأول (تجليات الذات النسوية بين مركزية الموضوع الشعري وهامشيته) في أربعة مباحث. اما الفصل الثاني فكان تحت عنوان (الخطاب النسوي بين مركزية الادوات الفنية وهامشيتها).

وتناول الفصل الثالث البحث عن صورة الهوية النسوية فجاء تحت عنوان (تشكيلا الهوية بين المركز والهامش) ثم جاءت الخاتمة لتظهر النتائج التي اهتمت الشاعرة العراقية في طرحها الشعري بالواقع العام فضلا عن معاناتها الشخصية فجاءت مهتمة بالمركز والهامش السياسي وما نتج عن الحروب المتكررة كما حاولت الشاعرة العراقية ان تمثل الواقع السياسي كما تعيشه بجرأة وحرية فعبرت عن رفضها واستنكارها للمظاهر السلبية التي جاءت نتيجة الحروب.

ضم الكتاب بـ280 صفحة من القطع المتوسط صمم الغلافا زينب مهدي حسن